Чесли – Ливерпуль: онлайн-трансляция 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" и "Ливерпуль" 3 марта сыграют матч 1/8 финала Кубка Англии. Посмотреть поединок можно онлайн и на сайте Спорт24.

Поединок "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 21:45. Начало трансляции на телеканале Setanta Sport в 21:40.

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Смотреть ТВ Setanta Sport можно только онлайн на OTT-платформах. Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

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Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция