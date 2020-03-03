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Чесли – Ливерпуль: онлайн-трансляция 1/8 финала Кубка Англии

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"Челси" и "Ливерпуль" 3 марта сыграют матч 1/8 финала Кубка Англии. Посмотреть поединок можно онлайн и на сайте Спорт24.

Поединок "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 21:45. Начало трансляции на телеканале Setanta Sport в 21:40.

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Смотреть ТВ Setanta Sport можно только онлайн на OTT-платформах. Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Челси
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