Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч АПЛ

В 26 туре чемпионата Англии "Челси" примет в Лондоне "Манчестер Юнайтед". Посмотреть игру 17 февраля можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует только телеканал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Поединок "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в понедельник, 17 февраля. Начало игры в 22:00.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

После 25 туров команды в турнирной таблице разделяет 6 очков. "Челси" прочно удерживает четвёртое место. Зато подопечные Гуннара Сульшера болтаются в середине турнирной таблицы.

Обзор матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.