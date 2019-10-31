"Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Рашфорда одолел "Челси" в Кубке лиги: видео
В 4-м раунде Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" (2:1).
Челси – Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Батшуаи, 61 – Рашфорд, 25 (пен), 73
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"Манчестер Юнайтед" неожиданно одолел "Челси" благодаря дублю Маркуса Рашфорда. Форвард открыл счет ударом с пенальти на 25-й минуте.
"Челси" отыгрался только во втором тайме, когда Батшуаи выборол мяч у двух защитников "Юнайтед", протянул его метров 30 и великолепным дальним ударом поразил нижний угол ворот Де Хеа.
Победу "красным дьяволам" принес невероятный штрафной удар Рашфорда. Ударом с 30 метров Маркус задал мячу такую невероятную траекторию, что не оставил шансов Вилли Кабальеро.
Челси – Манчестер Юнатйед видеообзор матча