"Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Рашфорда одолел "Челси" в Кубке лиги: видео

В 4-м раунде Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" (2:1).

Челси – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Батшуаи, 61 – Рашфорд, 25 (пен), 73

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"Манчестер Юнайтед" неожиданно одолел "Челси" благодаря дублю Маркуса Рашфорда. Форвард открыл счет ударом с пенальти на 25-й минуте.

"Челси" отыгрался только во втором тайме, когда Батшуаи выборол мяч у двух защитников "Юнайтед", протянул его метров 30 и великолепным дальним ударом поразил нижний угол ворот Де Хеа.

Победу "красным дьяволам" принес невероятный штрафной удар Рашфорда. Ударом с 30 метров Маркус задал мячу такую невероятную траекторию, что не оставил шансов Вилли Кабальеро.

Челси – Манчестер Юнатйед видеообзор матча