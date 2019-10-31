"Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Рашфорда одолел "Челси" в Кубке лиги: видео

20 Читати новину українською
Челси – Манчестер Юнайтед: обзор, счет, видео голов матча 30.10.2019
Челси – Манчестер Юнайтед: результат и видео голов

В 4-м раунде Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" (2:1).

Челси – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Батшуаи, 61 – Рашфорд, 25 (пен), 73

Читайте также: "Ливерпуль" в сумасшедшем матче с 10 голами одолел "Арсенал" в серии пенальти: видео

"Манчестер Юнайтед" неожиданно одолел "Челси" благодаря дублю Маркуса Рашфорда. Форвард открыл счет ударом с пенальти на 25-й минуте.

"Челси" отыгрался только во втором тайме, когда Батшуаи выборол мяч у двух защитников "Юнайтед", протянул его метров 30 и великолепным дальним ударом поразил нижний угол ворот Де Хеа.

Победу "красным дьяволам" принес невероятный штрафной удар Рашфорда. Ударом с 30 метров Маркус задал мячу такую невероятную траекторию, что не оставил шансов Вилли Кабальеро.

Челси – Манчестер Юнатйед видеообзор матча

 

blog_ava
Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
сегодня
1314
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед Челси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
30 октября 20:41 Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
Юрій Семенюк 243
Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
29 октября 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
Станіслав Безушко 226
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 599
Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
сегодня 10:37 Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
Вісент Луїс 14
Стоит задуматься: привычная еда, от которой следует отказаться
30 октября 22:50 Стоит задуматься: привычная еда, от которой следует отказаться
Назарій Дзюбановський 189
Новости
Больше новостей
Залиште відгук