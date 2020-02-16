Челси – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в матче 26 тура чемпионата Англии (АПЛ). Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в матче, который состоится в понедельник, 17 февраля.

Челси – Манчестер Юнайтед: прогноз

Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" переживает новую эпоху. Из-за трансферного бана, который действовал год, "синие" вынуждены были рассчитывать на собственных воспитанников. Таким образом, засияла звезда Тэмми Абрахама и других перспективных футболистов.

А "Манчестер Юнайтед" продолжает вливать деньги в расширение состава, но особых дивидендов это не приносит. После 25 туров "красные дьяволы" только на 9-й строчке. В то же время "Челси" прочно удерживает четвёртую позицию.

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Прогноз Фаворит Спорт

Эксперты компании "Фаворит Спорт" называют "Челси" фаворитом противостояния. Победу "синих" они оценили коэффициентом 1,82.

Значительно скромнее шансы на "викторию" в "Манчестер Юнайтед". Их победу эксперты оценили коэффициентом 4,40. Ничья в матче – коэффициент 3,65.

Прогноз Pari Match

"Челси" не может победить "манкунианцев" в трех домашних подряд матчах. В этих поединках гости забивали минимум два гола. Коэффициент на то, что "Манчестер Юнайтед" победит и ТВ 2.5 – 6,80.

В то же время "Челси" имеет домашнюю серию из трех подряд побед над МЮ с идентичным счетом 1:0. Коэффициент на то, что "Челси" победит гостей из Манчестера и ТМ 2.5 – 4,50.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "синих" в сезоне АПЛ является Тэмми Абрахам, на счету которого уже 13 голов. Гол 22-летнего нападающего в ворота МЮ букмекеры оценили коэффициентом 2.

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Вероятно, что игру из-за травмы пропустит лидер "красных дьяволов" Маркус Решфорд. Таким образом, все надежды в нападении гостей на Антони Марсьяля. Гол француза в ворота лондонцев оценен коэффициентом 2,7.

Обзор матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.