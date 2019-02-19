"Манчестер Юнайтед" одержал историческую победу над "Челси" в Кубке Англии: видео

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Челси – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Эррера, 31, Погба, 45

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Для "красных" эта победа стала первой на "Стэмфорд Бридж" с 28 октября 2012 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" еще под руководством сэра Алекса Фергюсона победил "Челси" со счетом 3:2.

Оба гола подопечные Уле Гунара Сульшера провели еще в первой половине противостояния. Забитыми мячами за "манкунианцев" отличились Андер Эррера (31 минута) и Поль Погба (45).

После перерыва Маурицио Сарри традиционно выпустил Ковачича и Баркли, а также удивил выходом Давиде Дзаппакосты, но это не сработало, и "Челси" сложил полномочия обладателя трофея.

Таким образом, переиграв "синих", манчестерский коллектив стал последней командой, которая сумела пробиться в восьмерку лучших. Ранее в четвертьфинал пробились "Милвол", "Уотфорд", "Брайтон", "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон", "Суонси" и "Кристал Пэлас".

Видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Юнайтед

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