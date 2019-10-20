"Челси" может купить Малиновского, – английские СМИ

Лондонский "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника Руслана Малиновского. "Аристократы" могут приобрести игрока "Аталанты" и сборной Украины летом 2020 года.

Об интересе "Челси" к Малиновскому сообщает Express. По их информации, интерес возник после доклада скаута академии "синих" Клода Макелеле. На него якобы произвели впечатление выступления хавбека.

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Таким образом, лондонцы прибавили 26-летнего украинца в список потенциальных летних трансферных целей. Express пишет, что "Челси" в течение следующих месяцев будет следить за футболистом.



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Но переход Руслана может произойти не раньше лета 2020 года. Именно тогда заканчивается трансферный бан на право "Челси" покупать новых игроков.

Малиновский летом 2019 перешел из бельгийского "Гента" в итальянскую "Аталанту". В новом сезоне Руслан не отличался результативными действиями в девяти матчах за "Аталанту".

Руслан забил три гола и сделал три результативные передачи в последних пяти матчах сборной Украины в квалификации Евро-2020.

По данным Тransfermarkt, цена на Руслана составляет 12,5 миллиона евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.