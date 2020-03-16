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"Челси" может оштрафовать игрока, который покинул карантин ради игры в футбол

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Лондонский "Челси" остался недоволен, когда их игрок Мейсон Маунт покинул самоизоляцию. Все ради того, чтобы сыграть в футбол со своим другом, который выступает за другой лондонский клуб – "Вест Хэм".

Игроков и работников "Челси" отправили на самоизоляцию после того, как коронавирус обнаружили в игрока "аристократов" Каллума Хадсона-Одои.

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На самоизоляцию игроки должны были отправиться в четверг, 12 марта. Однако уже в воскресенье, 15 марта, Маунта заметили за игрой с другим футболистом – полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсоном, сообщает Mirror.

При этом в "Вест Хэме", в отличие от "Челси", не было объявлено о самоизоляции игроков.

В "Челси" пока не рассказали, какое наказание ожидает футболиста. Лишь заверили, что ему напомнят о его обязанностях.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол Челси
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