"Челси" неожиданно уступил в чемпионате Англии "Эвертону": видео

После разгрома киевского "Динамо" в лиге Европы, "Челси" неожиданно потерпел поражение в чемпионате Англии. Обидчиком "аристократов" оказался "Эвертон".

Эвертон – Челси 2:0

Голы: Ришарлисон, 49, Сигурдссон, 72

В начале матча "Челси" захватила инициативу и начала давить на ворота "Эвертона", однако игрокам лондонской команды не удалась пробить Пикфорда. Ни Игуаин, ни Азар, ни Педро там и не сумели пробить голкипера соперников.

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За это "Челси" были наказаны в начале второго тайма – Ришарлисон вывел "Эвертон" вперед.

Окончательный счет в матче установил Сигурдссон. За фол Маркоса Алонсо был назначен пенальти, который пошел выполнять исландец. С первой попытки пробить Арисабалагу игрок не сумел. И добил мяч в сетку сразу после этого.

Видеообзор матча Эвертон – Челси

"Эвертон" побеждает и поднимается на 11-е место. "Челси" же остается шестым.