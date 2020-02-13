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"Челси" официально усилился Зиешем

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Хаким Зиеш / twitter.com/brfootball

Нидерландский клуб "Аякс" официально объявил о том, что Хаким Зиеш продолжит карьеру в "Челси". Лондонцы также подтвердили покупку футболиста.

Оба клуба сообщили, что атакующий полузащитник присоединится к "Челси" 1 июля 2020 года. Таким образом, Хаким доиграет сезон в "Аяксе".

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Зиеш дебютировал за "Аякс" 11 сентября 2016 года в матче против "Витесса" (1:0). Он провел 160 официальных игр за основную команду "Аякса" и забил 49 мячей.

По информации СМИ, "Челси" согласовал с Хакимом 5-летний контракт. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

Зиеш станет первым новичком для "Челси" после того, как на клуб был наложен запрет покупать новых футболистов.

В последним новичком "Челси" был Кристиан Пулишич, соглашение с которым "синие" заключили год назад. После этого "Челси" не мог покупать новых игроков.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Трансферы Челси Футбол
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