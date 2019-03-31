"Челси" победил "Кардифф" благодаря голу на последней минуте матча: видео

В 32-м туре АПЛ "Челси" отправился в гости к "Кардифф". И одержал волевую победу благодаря голу, забитому уже в добавленное арбитром время.

Кардифф – Челси 1:2

Голы: Камараса, 46 – Аспиликуэта, 84, Лофтус-Чик, 90+1

В первом тайме голы зрители на трибунах так и не увидели. Единственный опасный момент – удар Виллиана со штрафного. Но мяч прошел мимо левой штанги.

Зато начало второго тайма ознаменовалось взятием ворот. Камараса с границы штрафной блестяще пробил слета в правую девятку, не оставив голкиперу шансов.

Гол Камарасы

Такой ход событий не слишком удовлетворял тренера "Челси" Маурицио Сарри, поэтому он выпустил сначала Азара, а впоследствии и Лофтус-Чика. После этого на поле вышел Жиру, который заменил Игуаина.

"Челси" удалось сравнять счет незадолго до конца матча. Отметился Аспиликуэта. Он переправил мяч в сетку после скидки от Алонсо после подачи с углового.

Гол Аспиликуэты

Когда уже шли добавленные к основному времени минуты, "Челси" удалось вырвать победу. Виллиан выполнил удачную навесную передачу в штрафную, где Лофтус-Чик выпрыгнул высоко, головой направив мяч в правый нижний угол ворот мимо голкипера. Уже после этого Баркли имел возможность увеличить преимущество "Челси", но счет так и не изменился.

Гол Лофтус-Чика

"Челси" побеждает, но и в дальнейшем остается на шестом месте. "Кардифф" находится в зоне вильту.