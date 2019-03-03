"Челси" победил в непростом матче в чемпионате Англии перед игрой с "Динамо": видео

Уже в четверг, 7 марта, киевское "Динамо" сыграет против "Челси" в матче Лиги Европы. Перед этим противостоянием английский клуб сыграл против "Фулхэма" в матче чемпионата страны.

Фулхэм – Челси 1:2

Голы: Чемберс, 28 – Игуаин, 20 Жоржиньо, 31

Выйти вперед в этом матче "Челси" удалось в середине первого тайма. Игуаин в касание замкнул прострел от Виллиана.

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Преимущество гостей было недолгим. Митрович в одной из атак опасно пробивал из-под Кристиансена. Но Кэпа Аррисабалага, вернувшийся в створ ворот, продемонстрировал невероятную реакцию, переведя мяч над перекладину ворот. Однако "Фулхэм" сразу же разыграл угловой, и никем не прикрытый Чемберс на дальней штанге точно пробил по воротам.

Однако еще до перерыва "Челси" вышел вперед. Азар из штрафной скинул под удар Жоржиньо, и полузащитник вновь вывел "синих" вперед.

До конца матча счет на табло так и не изменился. Поэтому "Челси" одержал победу и подобрался на расстояние одного очка к пятому "Арсеналу". До четвертого "Манчестер Юнайтед" всего два очка.

Видеообзор матча Фулхэм – Челси

В четверг, 7 марта, "Челси" на своем поле сыграет с киевским "Динамо" матч 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится в Киеве 14 марта.

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