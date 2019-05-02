"Челси" представил необычную форму на новый сезон: фото и видео
Футбольный клуб "Челси" представил дизайн домашней формы на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционных синих цветах. Ее особенностью является то, что на форме изображены элементы домашнего стадиона "аристократов" "Стэмфорд Бридж".
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Техническим спонсором "Челси" является фирма Nike.
Источник: 24 канал
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