"Челси" представил необычную форму на новый сезон: фото и видео

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"Челси" представил необычную форму на новый сезон: фото и видео

Футбольный клуб "Челси" представил дизайн домашней формы на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных синих цветах. Ее особенностью является то, что на форме изображены элементы домашнего стадиона "аристократов" "Стэмфорд Бридж".

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Техническим спонсором "Челси" является фирма Nike.

 

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Теги: Спорт Футбол Челси
Источник: 24 канал
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