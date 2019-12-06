"Челси" разрешили покупать новых футболистов, Лэмпард получит немалую сумму на трансферы

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию "Челси" по поводу запрета на трансферы. Лондонский клуб сможет покупать игроков уже во время следующего зимнего трансферного окна.

Наказание "Челси" было сокращено до одного трансферного окна, которое прошло летом 2019 года. Таким образом, клуб сможет подписывать новых футболистов в январе 2020-го.

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Впрочем, "Челси" должен будет заплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков.

Почему "Челси" не мог покупать игроков?

ФИФА признала клуб виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков и запретила оформлять трансферы игроков в течение двух окон.

Какие планы у "Челси"?

После отмены трансферного бана лондонский клуб готов усилить состав зимой, сообщает The Telegraph.

Трансферный бюджет клуба на зимнее окно составит 150 миллионов фунтов. "Челси" рассматривает варианты покупок на позиции форварда, вингера, флангового и центрального защитников.

В список интересов команды Фрэнка Лэмпарда входят нападающий "Лиона" Мусса Дембеле, вингер "Боруссии" Джейдон Санчо и полузащитник Вилфрид Заа из "Кристал Пэлас".

Также "Челси" следит за защитником "Лестера" Беном Чилвелом и бывшим защитником клуба Натаном Аке, которй выступает за "Борнмут".