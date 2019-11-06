"Челси" с "Аяксом" расписали сумасшедшую ничью 4:4 – курьезный автогол, 2 пенальти и 2 удаления

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" 5 ноября произошел, пожалуй, наиболее драматический и невероятный матч Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Местный клуб "Челси" расписал результативную ничью с "Аяксом".

Челси – Аякс 4:4

Голі: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 – Эбрахам, 2 (авт), Промес, 20, Аррисабалага, 35, Ван де Бек, 55

Удаление: Блинд, 38, Велтман, 69

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Уже на старте поединка команды обменялись забитыми голами. На второй минуте после подачи со штрафного Эбрахам срезал мяч в собственные ворота. "Аристократы" ответили довольно быстро. На 5 минуте Жоржиньо сравнял счет с пенальти.

В середине первого тайма амстердамцам удалось провести два гола и повести 3:1. Особого внимания достоин автогол на 35 минуте вратаря Кэпы Аррисабалаги. Мяч после удара Зиеша попал в штангу, после чего попал в лицо испанскому вратарю, а затем и в сами ворота.

Челси – Аякс видеообзор первого тайма

После перерыва дела "Челси" стали вообще плохими. Ван де Бек забил четвертый гол "Аякса" и казалось, что три очка уже в кармане нидерландцев.

Видео гола Ван де Бека

На 63 минуте "пенсионеры" отыграли один мяч. Аспиликуэта затолкал мяч в ворота Онана.

Видео гола Аспиликуэты

Переломный момент матча произошел на 68 минуте, когда арбитр удалил Блинда. Вслед за защитником отправился заблаговременно отдыхать и Велтман, получивший удаление за неспортивное поведение.

"Челси" численным большинством воспользовался быстро. Сначала Жоржиньо во второй раз в матче реализовал пенальти, а на 74 минуте счет сравнял Джеймс.

Видео гола Жоржиньо

Видео гола Джеймса

На 78 минуте Аспиликуэта забил 5 гол, но арбитр с помощью системы VAR отменил взятие ворот. Во время одной из фаз атаки мяч попал в руку игрока лондонского клуба.

До конца игры обе команды имели немало моментов, чтобы вырвать победу, но разошлись невероятной ничьей 4:4.