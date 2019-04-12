"Челси" снова жестко наказал собственных фанов – они скандировали "Салах – террорист": видео

10 Читати новину українською
Мохамед Салах
Мохамед Салах / twitter.com

Болельщики лондонского "Челси" оскорбили нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который в свое время выступал за "синих", перед матчем своей команды со "Славией".

"Аристократы" победили чехов в рамках 1/4 финала Лиги Европы с минимальным счетом благодаря голу Маркоса Алонсо.

Читайте также: Звезда "Манчестер Сити" снова в центре расистского скандала и требует строгого наказания

А в интернете появилось видео, как шесть фанатов лондонского клуба скандируют "Салах – террорист" в одном из баров Праги, сообщает BBC.

"Челси" идентифицировал трех мужчин и не дал им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Лица еще трех человек не были установлены.

Оба клуба осудили поведение болельщиков.

"Челси" считает все формы дискриминационного поведения отвратительными. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это владельцы абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие люди – позор для большинства болельщиков "Челси", которые не потерпят их в клубе,
– говорится в заявлении "Челси".

Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует мерзкие дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответ,
– говорится в заявлении "Ливерпуля".

Уже в воскресенье, 14-го апреля, "Ливерпуль" на родном стадионе примет "Челси" в рамках 34 тура чемпионата Англии.

Отметим, что "Челси" не впервые наказывает своих фанатов. Лондонский клуб отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на "Стэмфорд Бридж" за расистский скандал в игре с "Манчестер Сити".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
сегодня
4383
Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль Лига Европы Челси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
сегодня 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
145
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
10 апреля 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 190
Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
11 апреля 16:15 Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 83
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
сегодня 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 13
Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
сегодня 09:08 Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
570
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук