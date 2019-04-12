"Челси" снова жестко наказал собственных фанов – они скандировали "Салах – террорист": видео

Болельщики лондонского "Челси" оскорбили нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который в свое время выступал за "синих", перед матчем своей команды со "Славией".

"Аристократы" победили чехов в рамках 1/4 финала Лиги Европы с минимальным счетом благодаря голу Маркоса Алонсо.

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А в интернете появилось видео, как шесть фанатов лондонского клуба скандируют "Салах – террорист" в одном из баров Праги, сообщает BBC.

"Челси" идентифицировал трех мужчин и не дал им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Лица еще трех человек не были установлены.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop — Football Fights (@footbalIfights) 11 апреля 2019 г.

Оба клуба осудили поведение болельщиков.

"Челси" считает все формы дискриминационного поведения отвратительными. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это владельцы абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие люди – позор для большинства болельщиков "Челси", которые не потерпят их в клубе,

– говорится в заявлении "Челси".

Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует мерзкие дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответ,

– говорится в заявлении "Ливерпуля".

Уже в воскресенье, 14-го апреля, "Ливерпуль" на родном стадионе примет "Челси" в рамках 34 тура чемпионата Англии.

Отметим, что "Челси" не впервые наказывает своих фанатов. Лондонский клуб отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на "Стэмфорд Бридж" за расистский скандал в игре с "Манчестер Сити".

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