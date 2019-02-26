"Челси" строго наказал вратаря, который отказался слушать тренера в финале Кубка лиги

Лондонский "Челси" решил оштрафовать голкипера Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка английской лиги.

"Челси" на своем официальном сайте сообщил, что Кепа Арризабалага лишен недельной зарплаты за скандальный эпизод в финале Кубка английской лиги. Вратарь зарабатывает 225 тысяч евро в неделю.

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Кепа отказался уходить на замену в игре с "Манчестер Сити", чем довел главного тренера Маурицио Сарри до бешенства. После игры футболист и тренер заявили, что между ними нет скандала, а произошло недоразумение.

- Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

В итоге, "Челси" уступил в том финале и потерял возможность получить трофей.

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