"Челси" строго наказал вратаря, который отказался слушать тренера в финале Кубка лиги

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Кепа Арризабалага
Кепа Арризабалага / ФК "Челси"

Лондонский "Челси" решил оштрафовать голкипера Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка английской лиги.

"Челси" на своем официальном сайте сообщил, что Кепа Арризабалага лишен недельной зарплаты за скандальный эпизод в финале Кубка английской лиги. Вратарь зарабатывает 225 тысяч евро в неделю.

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Кепа отказался уходить на замену в игре с "Манчестер Сити", чем довел главного тренера Маурицио Сарри до бешенства. После игры футболист и тренер заявили, что между ними нет скандала, а произошло недоразумение.

В итоге, "Челси" уступил в том финале и потерял возможность получить трофей.

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Теги: Спорт Футбол Челси Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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