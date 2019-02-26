"Челси" строго наказал вратаря, который отказался слушать тренера в финале Кубка лиги
Лондонский "Челси" решил оштрафовать голкипера Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка английской лиги.
"Челси" на своем официальном сайте сообщил, что Кепа Арризабалага лишен недельной зарплаты за скандальный эпизод в финале Кубка английской лиги. Вратарь зарабатывает 225 тысяч евро в неделю.
Читайте также: Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка английской лиги: видео действий украинца
Кепа отказался уходить на замену в игре с "Манчестер Сити", чем довел главного тренера Маурицио Сарри до бешенства. После игры футболист и тренер заявили, что между ними нет скандала, а произошло недоразумение.
В итоге, "Челси" уступил в том финале и потерял возможность получить трофей.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии