Челси – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" встретятся 22 февраля в рамках 27 тура АПЛ. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует только телеканал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Читайте также: Челси – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Поединок "Челси" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 22-го февраля. Начало игры в 14:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

После 26 туров команды в турнирной таблице разделяет всего одно очков. "Челси" удерживает 4-ю строчку. Зато подопечные Жозе Моуринью находятся на 5-м месте.

Обзор матча "Челси" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт24.