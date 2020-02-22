"Челси" на классе победил "Тоттенхэм" и закрепился в зоне Лиги чемпионов: видео голов

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

Челси – Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)

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На 15-й минуте хозяева открыли счет. Это Жиру с третьей попытки в одной затяжной атаке все же пробил своего соотечественника классным ударом из-под Вертонгена.

Видео гола Жиру

А в начале второго тайма Маркос Алонсо забил, как оказалось, победный мяч – точным ударом в угол.

Видео гола Алонсо

Подопечные Моуринью пытались сыграть хотя бы один мяч и это удалось им в конце. Ламела простреливал с фланга в центр штрафной, и немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота – 2:1. На последних секундах хозяева прижались к своим воротам, но "Тоттенхэм" больше забить не сумел.

Видео автогола Рюдигера

Как следствие, победа "синих", которая позволила им закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги.