"Челси" на классе победил "Тоттенхэм" и закрепился в зоне Лиги чемпионов: видео голов
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.
Челси – Тоттенхэм 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)
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На 15-й минуте хозяева открыли счет. Это Жиру с третьей попытки в одной затяжной атаке все же пробил своего соотечественника классным ударом из-под Вертонгена.
Видео гола Жиру
А в начале второго тайма Маркос Алонсо забил, как оказалось, победный мяч – точным ударом в угол.
Видео гола Алонсо
Подопечные Моуринью пытались сыграть хотя бы один мяч и это удалось им в конце. Ламела простреливал с фланга в центр штрафной, и немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота – 2:1. На последних секундах хозяева прижались к своим воротам, но "Тоттенхэм" больше забить не сумел.
Видео автогола Рюдигера
Как следствие, победа "синих", которая позволила им закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги.