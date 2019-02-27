Челси – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии команды разыграют в среду, 27 февраля. Букмекеры оценили шансы каждой команды на победу в этом противостоянии.

Несмотря на скандалы вокруг "Челси", именно "синих" считают фаворитами в матче против "Тоттенхэма". Хотя их преимущество не является абсолютным, и "шпоры" тоже имеют шанс получить три очка в этой встрече.

Читайте также: "Челси" запретили покупать новых игроков и наложили немалый штраф

Прогноз William Hill

Британские букмекеры оценили шансы на победу "Челси" в этом матче в 2,25. Зато победа "Тоттенхэма" в этой игре – 3,25. На то, что матч закончится вничью, они выставили коэффициент 3,40.

Стоит добавить, что новичок "аристократов" Гонсало Игуаин имеет больше всего шансов, чтобы забить гол в этом матче. Коэффициент на это – 2,20. Гол его соперника Гарри Кейна – 2,37. Во столько же оценен гол Эдена Азара.

Прогноз от PariMatch

Похожие показатели дает и PariMatch. Они на победу "Челси" выставили коэффициент 2,28. На победу "Тоттенхэма" – 3,20. Ничейный результат в этом матче – 3,50.

Читайте также: "Челси" строго наказал вратаря, который отказался слушать тренера в финале Кубка лиги

Однако в этой букмекерской конторе относительно автора гола предпочтение отдали Кейну – 2,40 на гол нападающего "шпор". Коэффициент на гол Игуаина – 2,50.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Самый высокий коэффициент на победу "Тоттенхэма" у "Фаворит спорт" – 3,30. Значительно большая вероятность того, что матч закончится в ничью – 3,25. Победа "Челси" – 2,26.

Матч "Челси" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.