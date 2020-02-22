Челси – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

В субботу, 22 февраля, "Челси" на своем поле принимает "Тоттенхэм" в 27 туре АПЛ. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Лондонские команды являются основными претендентами на место в топ-четверке. "Лестер", "Манчестер Сити" и, тем более, "Ливерпуль" имеют солидный отрыв над большой когортой команд. Пока же путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон находится в руках "Челси", который опережает подопечных Моуриньо на один балл.

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В прошлом туре "Тоттенхэм" вырвал победу в гостях у "Астон Виллы" на последней компенсированной минуте. "Челси" же уступил дома "Манчестер Юнайтед", не воспользовавшись шансом оторваться от преследователей. Впрочем, за это время кадровая ситуация в соперника "синих" ухудшилась, поскольку операция на руке была нужна лидеру команды Сон Хин Мину.

Челси – Тоттенхэм: онлайн-трансляция