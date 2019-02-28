"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов

Центральным матчем 28-го тура Английской премьер-лиги стало противостояние двух лондонских клубов – "Челси" и "Тоттенхэма". Сильнее оказались хозяева "Стэмфорд Бридж", с которым киевскому "Динамо" играть в 1/8 финала Лиги Европы

Челси – Тоттенхэм 2:0

Голы: Педро, 57, Триппьер, 84 (авт)

Несмотря на различные неурядицы в "Челси" и скандалы вокруг команды, именно "синие" владели инициативой в этом матче. И еще в первом тайме могли выходить вперед. И если первый раз "Тоттенхэм" от гола Игуаина спасла стойка ворот, то второй раз аргентинец сам нанес неточный удар. При этом что атака началась после ошибки вратаря "шпор" Льориса.

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Но "Челси" тоже должны благодарить рамку ворот за не пропущенный гол. После удара Винкса мяч попал в перекладину ворот. При этом Кабальеро, заменивший виновника скандала Аррисабалагу, до мяча не дотянулся.

Оба гола в этом матче были забиты во втором тайме. Особенно эффектным показался гол Педро. Испанец в штрафной обыграл соперника, после чего пробил между ног голкиперу с острого угла.

А впоследствии Педро еще и пошел в подкат в собственной штрафной, спасая команду от удара по воротам.

Второй гол в матче "Тоттенхэм" забил в собственные ворота. Триппьер неудачно сбросил мяч на своего голкипера, когда тот выходил на перехват.

Видеообзор матча Челси – Тоттенхэм

"Челси" побеждает, но пока и дальше остается на шестом месте. "Тоттенхэм" после поражения сохранил за собой третью позицию. Уже в субботу, 2 марта, им на своем поле играть принципиальное дерби против "Арсенала". "Челси" же сыграет 3 марта на выезде против "Фулхэма". После чего 7 марта будет принимать на своем поле киевское "Динамо".

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