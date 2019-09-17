Челси – Валенсия: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" возвращается в Лигу чемпионов. "Аристократы" 17-го сентября сыграют против испанской "Валенсии". Посмотреть поединок можно в Украине.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" – "Валенсия" в Украине можно посмотреть на платформе "Воля". Начало матча "Челси" – "Валенсия" в Лондоне в 22:00.

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Игру "Челси" – "Валенсия" можно посмотреть по телевизору, на собственном смартфоне или планшете в приложении "Воля ТВ". Для этого нужно подписаться на один из тарифов: "Воля Футбол", Mobile Football или Mobile Sport Hub.

Первые два тарифа стоят 29 гривен в месяц и предоставляют доступ к просмотру матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Подключение Mobile Sport Hub стоит 59 гривен в месяц.

Этот тариф предусматривает 8 спортивных каналов с трансляциями международных соревнований Лига чемпионов и Лига Европы, Английская Премьер Лига, зрелищные игры NBA и NHL, ожесточенные бои UFC и MMA, сверхскоростные гонки Formula 1, турниры Grand Slam.

Результат и обзор матча "Челси" – "Валенсия" читайте на сайте Спорт24.