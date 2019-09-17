Челси – Валенсия: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

19 Читати новину українською
Челси – Валенсия: где смотреть онлайн матч 17 сентября 2019 – Лига чемпионов
Челси – Валенсия: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/chelseafc

Лондонский "Челси" возвращается в Лигу чемпионов. "Аристократы" 17-го сентября сыграют против испанской "Валенсии". Посмотреть поединок можно в Украине.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" – "Валенсия" в Украине можно посмотреть на платформе "Воля". Начало матча "Челси" – "Валенсия" в Лондоне в 22:00.

Читайте также: Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа

Игру "Челси" – "Валенсия" можно посмотреть по телевизору, на собственном смартфоне или планшете в приложении "Воля ТВ". Для этого нужно подписаться на один из тарифов: "Воля Футбол", Mobile Football или Mobile Sport Hub.

Первые два тарифа стоят 29 гривен в месяц и предоставляют доступ к просмотру матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Подключение Mobile Sport Hub стоит 59 гривен в месяц.

Этот тариф предусматривает 8 спортивных каналов с трансляциями международных соревнований Лига чемпионов и Лига Европы, Английская Премьер Лига, зрелищные игры NBA и NHL, ожесточенные бои UFC и MMA, сверхскоростные гонки Formula 1, турниры Grand Slam.

Результат и обзор матча "Челси" – "Валенсия" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
сегодня
4506
Теги: Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Челси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
сегодня 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
1
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
61
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
16 сентября 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
115
Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
16 сентября 11:32 Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
132
Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
16 сентября 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
Ігор Саджениця 363
Новости
Больше новостей
Залиште відгук