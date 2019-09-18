"Валенсия" на выезде сенсационно победила "Челси" с нереализованным пенальти в Лиге чемпионов

"Челси" 17-го сентября принимал испанскую "Валенсию" в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Судьбу матча решил единственный гол испанцев.

Челси – Валенсия 0:1

Гол: Родриго, 75

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Весь первый тайм "аристократы" преобладали во владении мяча и имели как минимум две возможности забить.

Самый опасный момент произошел на второй добавленной минуте первого тайма. Виллиан подхватил мяч после поперечной передачи в штрафную и мастерски пробил в правый угол ворот, но Яспер Силлессен выполнил безупречный сейв.

Во второй половине матча испанцы смогли переломить ход встречи и одержать важную победу и важнейшие очки на выезде.

На 75-й минуте Родриго прекрасно обработал мяч в штрафной после разыгранного штрафного, вышел на свободный прострел и переиграл голкипера точным ударом под перекладину ворот – 0:1.

Под конец тайма "Челси" имел идеальную возможность, чтобы сравнять счет в матче. Даниэль Васс сыграл рукой в собственной штрафной площадке и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар в ворота испанцев. Росс Баркли промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, попав в перекладину ворот.

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Таким образом, "Валенсия" с тремя очками занимает второе место в группе H и уступает лишь "Аяксу" в разнице пропущенных и забитых голов.