"Валенсия" на выезде сенсационно победила "Челси" с нереализованным пенальти в Лиге чемпионов

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Челси – Валенсия: обзор видео голов и счет матча 17.09.2019 – ЛЧ
Челси – Валенсия: результат матча и видео голов

"Челси" 17-го сентября принимал испанскую "Валенсию" в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Судьбу матча решил единственный гол испанцев.

Челси – Валенсия 0:1
Гол: Родриго, 75

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Весь первый тайм "аристократы" преобладали во владении мяча и имели как минимум две возможности забить.

Самый опасный момент произошел на второй добавленной минуте первого тайма. Виллиан подхватил мяч после поперечной передачи в штрафную и мастерски пробил в правый угол ворот, но Яспер Силлессен выполнил безупречный сейв.

Во второй половине матча испанцы смогли переломить ход встречи и одержать важную победу и важнейшие очки на выезде.

На 75-й минуте Родриго прекрасно обработал мяч в штрафной после разыгранного штрафного, вышел на свободный прострел и переиграл голкипера точным ударом под перекладину ворот – 0:1.

Под конец тайма "Челси" имел идеальную возможность, чтобы сравнять счет в матче. Даниэль Васс сыграл рукой в собственной штрафной площадке и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар в ворота испанцев. Росс Баркли промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, попав в перекладину ворот.

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Таким образом, "Валенсия" с тремя очками занимает второе место в группе H и уступает лишь "Аяксу" в разнице пропущенных и забитых голов.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов Челси
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