Каковы шансы у "Челси" в игре против "Валенсии": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" возвращается в Лигу чемпионов. В первом матче группового этапа на "аристократов" ожидает испытание "Валенсией". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Челси – Валенсия. Прогноз

"Челси" находится в довольно сложном положении – на команду наложен "трансферный бан", поэтому "синие" не сумели усилиться перед стартом в Лиге чемпионов. Так их еще и покинул лидер команды Эден Азар. Пока в чемпионате дела у команды идут довольно неплохо. Но хватит ли сил молодым игрокам и на Лигу чемпионов. Проявиться может и отсутствие у них необходимого опыта.

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Не меньше проблем и у "Валенсии". Накануне команда уволила главного тренера Марселино Гарсию Тораля. На его место назначили Альберта Селадеса. Он четыре раза выигрывал чемпионат Испании как игрок – дважды с "Барселоной", а еще дважды – с "Реалом". С последними даже становился победителем Лиги чемпионов в 2002 году. Он тренировал молодежную сборную Испании. Но на выходных "Валенсия" потерпела разгромное поражение от "Барселоны".

Матч "Челси" – Валенсия "состоится во вторник, 17 сентября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

Прогноз Favorit

Они не сомневаются в том, что "Челси" сумеет победить дома – коэффициент 1,81 на победу "синих". Победа гостей оценена в 4,45. Ничья – 3,70.

Что касается авторов голов, то больше шансов забить в Тэмми Абрахама. 21-летний нападающий в последнем матче против "Вулверхэмптона" оформил хет-трик и забил в собственные ворота. Его гол в ворота "Валенсии" имеет коэффициент 2,00. Что касается игроков "Валенсии", то больше шансов отличиться у Кевина Гамейро – коэффициент 3,50.

Прогноз 1xbet

В них шансы "Челси" победить дома оценены в 1,88. Победа "Валенсии" – 4,48. Ничья в этом матче – 3,74.

Стоит отметить, что букмекеры ожидают голы в ворота обеих команды. Ставка на это – 1,8, что этого не произойдет – 2,105. Однако голевого матча не ожидают. Коэффициент на ставку "тотал матча больше 2,5" – 1,92, в то же время "тотал матча меньше 2,5" получил 1,98.

Прогноз PariMatch

Их эксперты оценили победу "Челси" коэффициентом 1,85. Победа "летучих мышей" на выезде – 4,40. На то, что команды так и не определят сильнейшего – 3,75.

Да и шансов забить в этом матче больше в "Челси". Ставка на "тотал матча больше 2,0 Челси" – 2,85, в то время как "тотал матча больше 2,0 Валенсия" – аж 7,50.