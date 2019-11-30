Челси – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Челси – Вест Хэм: онлайн-трансляция

"Челси" 30 ноября сыграет с "Вест Хэмом" в рамках 14 тура английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляцию матча смотрите на сайте Спорт24.

Неделю назад команда Лэмпарда прервала серию из шести побед подряд, "Ман Сити" одолел лондонцев 2:1. Но "Челси" удержался в группе лидеров, занимает четвертое место и отстает от лидера на 11 пунктов, а от второго места всего на три очка.

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Среди недели "синие" расписали зрелищную ничью с "Валенсией" (2:2), сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь можно сосредоточиться на чемпионате. При этом получил травму Абрахам, форвард находился в прекрасной форме, но вряд ли поможет "Челси" в ближайших поединках.

У "Вест Хэма" в последнем туре АПЛ тоже поражение – "Тоттенхэм" разобрался с командой Пеллегрини (3:2), слухи об отставке чилийского специалиста звучат все громче. С сентября месяца лондонцы не могут выиграть, серия без побед составляет уже семь матчей, пять из них проиграны.

Онлайн-трансляция матча Челси – Вест Хэм

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Вест Хем
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