"Челси" вырвал победу над "Славией" в Лиге Европы благодаря голу в конце матча: видео

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"Челси" минимально победил "Славию"
"Челси" минимально победил "Славию" / twitter Chelsea FC

В матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский "Челси"сыграл со скромной чешской "Славией". Но клуб из Праги сумел дать бой звездным соперникам, хотя и уступил.

Славия – Челси 0:1
Гол: Алонсо, 86

Стоит увидеть все: результаты матчей и видео голов 1/4 финала Лиги Европы

"Славия" оказалась крепким орешком для "Челси". Поэтому в первом тайме было много борьбы в центре поля и мало моментов. Хотя шанс выйти вперед "Челси" имел. Но после удара Виллиана мяч попал в перекладину ворот.

Значительно интереснее было во втором тайме. Все началось с момента того же Виллиана. Но на этот раз мяч после его удара прокатился мимо дальней штанги.

Свои моменты имела и "Славия". Сначала Ибраим Траоре нанес мощный удар из-под защитников. Но Кэпа Аррисабалага в прыжке перевел мяч на угловой. Впоследствии вратарю "Челси" снова пришлось демонстрировать свое мастерство. На этот раз после удара Яна Боржила, который первым оказался на добивании в штрафной площади.

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Когда матч, казалось, катился к нулевой ничьей, "Челси" забил единственный победный гол. Виллиан навесил в штрафную, и Маркос Алонсо в прыжке переправил мяч в ворота.

В итоге – минимальная выездная победа "Челси". Но участник полуфинала определится уже в Лондоне. На стадионе "Стэмфорд Бридж" команды сыграют ответный матч 18 апреля.

Видеообзор матча Славия – Челси

 

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Теги: Челси Лига Европы Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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