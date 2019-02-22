"Челси" запретили покупать новых игроков и наложили немалый штраф

6 Читати новину українською
"Челси" не сможет подписывать новых игроков
"Челси" не сможет подписывать новых игроков

ФИФА наложила на английский футбольный клуб "Челси" запрет регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна – летом 2019 года и зимой 2020 года. Клуб признан виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.

В общем ФИФА было идентифицировано 29 эпизодов с нарушением регламента с трансферов и регистрации футболистов, говорится на официальном сайте организации.

Читайте также: Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Также на "Челси" наложили штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Однако лондонский клуб может обжаловать решение международной ассоциации в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения – в Спортивном арбитражном суде.

blog_ava
Кто такой Стив Ирвин и почему Google посвятил ему дудл
сегодня
989
Теги: Челси Спорт Футбол Трансферы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
сегодня 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 37
Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
сегодня 10:28 Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
99
"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
сегодня 00:04 "Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
675
Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
21 февраля 21:49 Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
891
Юлия Журавок: С радостью бы выступала в России, мы, спортсмены, дружим с россиянами
21 февраля 17:22 Юлия Журавок: С радостью бы выступала в России, мы, спортсмены, дружим с россиянами
188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук