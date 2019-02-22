"Челси" запретили покупать новых игроков и наложили немалый штраф
ФИФА наложила на английский футбольный клуб "Челси" запрет регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна – летом 2019 года и зимой 2020 года. Клуб признан виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.
В общем ФИФА было идентифицировано 29 эпизодов с нарушением регламента с трансферов и регистрации футболистов, говорится на официальном сайте организации.
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Также на "Челси" наложили штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.
Однако лондонский клуб может обжаловать решение международной ассоциации в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения – в Спортивном арбитражном суде.
Источник: 24 Канал
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