Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит побил белокожего человека на фоне протестов в США и Канаде из-за убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским.

Смит поймал парня, который побил окна в его автомобиле. Баскетболист догнал хулигана, завалил на землю, а затем несколько раз ударил ногой, сообщает Clutch Points.

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Авто было припарковано в жилом районе вдали от разграбленных магазинов. Но потом СМИ выяснили, что столкновение произошло недалеко от ограбленного знаменитого магазина кроссовок. К слову, сам Смит принимал участие в субботних протестах.

Джей Ар Смит избил человека: смотрите видео

"Один из этих ожесточенных белых ребят не знал, куда он идет, и разбил чертово окно в моем автомобиле. Я догнал его и надрал ему задницу", – сообщил после инцидента Смит.

Баскетболист уверяет, что инцидент не был вызван расовыми предрассудками или ненавистью – это была просто месть за то, что он повредил его автомобиль. Хотя в сети спортсмена уже начали обвинять в нападении на белого парня на расовой почве.

Что известно о Джей Ар Смите

В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В прошлом регулярном чемпионате Смит принял участие лишь в 11 встречах.

В регулярных чемпионатах принял участие в 961 матче, набирая 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и осуществляя 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.