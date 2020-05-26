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Чемпион Украины по бодибилдингу Шкодзинский покончил жизнь самоубийством

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Любомир Шкодзинський умер 25.05.2020 – причина
Любомир Шкодзинский совершил самоубийство / Соцсети

В понедельник, 25 мая в Тернополе покончил с собой молодой спортсмен и тренер Любомир Шкодзинский. Мужчине было всего 26 лет.

Шкодзинский повесился, спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют неудачи в работе и проблемы в личной жизни, неразделенная любовь, сообщает сайт "Тернополяне".

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Внимание! Прощание с Любомиром состоится во вторник, 26 мая, в 14 часов на территории психиатрической больницы в Тернополе.

Что известно про Любомира Шкодзинского

Шкодзинский работал тренером по бодибилдингу и фитнесу в Тернополе. В октябре 2012 года Любомир стал чемпионом Украины по бодибилдингу.

Любомир Шкодзинский выступал в категории юношей 18 лет и опередил двух атлетов из Хмельницкой области. Бодибилдингом тернополянин занимался более десяти лет.

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Тернополь Самоубийство
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