Ранее чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон спарринговал с обоими боксерами. Американец рассказал, кого видит фаворитом боя между украинцем и американцем.

Об этом рассказал боксер в интервью EsNews.

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Прогноз Стивенсона

По словам Стивенсона, он тренировался с украинцем. Первый раз Ломаченко присматривался к технике Стивенсона. Украинец очень конкурентный боксер. Он хотел побить Стивенсона, но не смог, хотя и пытался.

Также американец спарринговал с Лопесом еще перед Олимпийскими играми. Он считает, что бой с Ломаченко будет очень сложным. Лопес отличный боксер, он сильный, резкий, умный и мощный.

По мнению Стивенсона, шансы у Лопеса будут только в первых трех-четырех раундах. Возможно, в этот период ему удастся поймать украинца мощным ударом и победить. Если нет, то дальше Ломаченко будет полностью доминировать на ринге.

Он упал в бою с Линаресом, но поднялся и нокаутировал его. Ломаченко фаворит в поздних раундах, но мне очень интересно, что Теофимо сможет сделать на старте встречи.

– сказал Стивенсон.

Сам американец тоже заявил, что не против встретиться с украинцем.

Что известно о Стивенсоне? Шакур Стивенсон – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. В октябре 2019 года в бою против американца Джоэта Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. Шакур одним из первых Шакур Стивенсон – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. В октябре 2019 года в бою против американца Джоэта Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. Шакур одним из первых провел успешный бой после карантина.

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