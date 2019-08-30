Чемпион Англии и Хорватии, сенсация Серии А – кто такие соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" единственный клуб, представляющий Украину в Лиге чемпионов. "Горняки" 29 августа узнали соперников по групповому этапу сезона 2019/2020. Дончане сыграют против "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанты".

Манчестер Сити 1,27 миллиарда евро

С "Манчестер Сити" донецкий клуб играет на стадии группового этапа третий сезон подряд. "Манчестер Сити" в прошлом сезоне дважды обыграл "Шахтер" на групповом этапе – 3:0 на выезде и 6:0 в гостях.

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Прошлый сезон можно назвать одним из самых успешных в истории клуба. На внутреннем уровне Александр Зинченко с "Манчестер Сити" выиграл все трофеи, оформив так называемый "требл". "Горожанам" не удалось выиграть только Лигу чемпионов. На стадии четвертьфинала в драматической игре их "остановили" шпоры.

В новом сезоне "Манчестер Сити" успел выиграть Суперкубок Англии.

Манчестер Сити – Шахтер (6:0) видеообзор матча

На старте нового сезона "горожане" в чемпионате Англии провели три матча. Команда Гвардиолы уверенно одолела "Вест Хэм" и "Борнмут". Также "горожане" расписали яркую ничью с "Тоттенхэмом".

Динамо Загреб 73,95 миллиона евро

На бумаге хорватский клуб выглядит аутсайдером группы. В прошлом сезоне "Динамо" выиграл чемпионат Хорватии. Столичная команда без шансов опередила "Риеку". В то же время "Риека" отомстила в Кубке Хорватии, победив "Динамо" в финале.

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В Лиге чемпионов сезона 2019/2020 "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда. Сначала хорваты по сумме двух матчей победили грузинский клуб "Сабуртало" Тбилиси (5:0). Далее хорваты выбили венгерский "Ференцварош" (5:1). В плей-офф "динамовцы" победили "Русенборг" (3:1).

Динамо – Загреб (2:0) видеообзор матча

В новом сезоне чемпионата Хорватии "Динамо" уже сыграло 5 матчей. В активе столичного клуба 4 победы и ничья.

Аталанта 247,50 миллиона евро

Как и в прошлом сезоне, "Шахтеру" достался крепкий орешек в виде итальянской "Аталанты". Команда из города Бергамо сенсационно выиграла бронзовые награды чемпионата Италии. Навязать борьбу "Ювентусу" и "Наполи" "бергамаско" не смогли, но не оставили шансов своим преследователям.

Третье место – рекорд Аталанты в итальянском первенстве. "Аталанта" дебютирует в Лиге чемпионов, причем сразу в групповом этапе. Для них это будет седьмой по счету международный сезон, а лучший результат – полуфинал Кубка Кубков-1987/88.

Символично, что за "Аталанту" играет экс-игрок "Шахтера" Руслан Малиновский. Он усилил итальянцев летом, перейдя из бельгийского "Генка".

В новом сезоне "Аталанта" провела только один официальный матч. В рамках Серии А клуб из Бергамо победил СПАЛ (2:3).

СПАЛ – Аталанта (2:3) видеообзор матча