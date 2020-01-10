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Чемпион мира из "Динамо" прокомментировал информацию о своем переходе в другой клуб

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Георгий Цитаишвили / fcdynamo.kiev.ua

Футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили опроверг слухи о переходе в "Днепр-1". Полузащитник заявил, что останется в "Динамо" до конца сезона.

По словам Георгия, он хочет останется в "Динамо" и бороться за место в основном составе.

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Читал об этом. Но ко мне на этот счет никто не подходил и ничего не говорил. Но даже если бы что-то такое и было, это не повлияло бы на мое решение оставаться в "Динамо" и продолжать вести борьбу за место в основном составе команды – сейчас это моя главная цель.

Так что любые варианты с арендой – не для меня. Как минимум, до лета я точно останусь в "Динамо". Сейчас я настроен только на одно – показать себя на сборах с лучшей стороны, чтобы все-таки пробиться в основной состав,
– цитирует Цитаишвили dynamo.kiev.ua.

Что интересно, раньше именно ресурс dynamo.kiev.ua сообщал о том, что Цитаишвили перейдет в "Днепр-1".

В то же время ресурс FCDNIPRO.com сообщал, что эта информация не соответствует действительности.

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В этом сезоне полузащитник дважды выходил на замену в составе "Динамо" в матчах УПЛ, однажды в Суперкубке Украины и Лиге Европы.

Летом 2019 года Георгий стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Трансферы Футбол Динамо
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