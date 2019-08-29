Чемпион мира Петраков: Предусматривал, что своей стране окажусь не нужен, так и произошло

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Александр Петраков
Александр Петраков / fifa.com

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков, который с командой U-20 стал чемпионом мира, рассказал о своей жизни после победы. В июне украинская сборная в Польше впервые в своей истории выиграла чемпионат мира.

Петраков заявил, что его жизнь после победного чемпионата мира не изменилась в лучшую сторону. "Завистников стало в десять раз больше. В нашей стране ничто не ценится".

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Также Александр Петраков сказал, что после победы оказался не нужным.

После чемпионата мира я предполагал, что своей стране я окажусь не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я абсолютно не нужен. Например, сербский специалист Велько Паунович, который победил с "молодежкой" в 2015 году, сразу же получил предложение от "Чикаго Файр".

Он до сих пор работает в МЛС (американская футбольная лига – Спорт24). Но он знает языки испанский, английский. Мы в дружеских отношениях, общались на эту тему. И у него это было далеко не единственное приглашение. Меня никто и никуда не приглашал. Ни одного звонка,
сказал тренер в интервью журналу "Футбол".

Сейчас Петраков работает со сборной U-17. В квалификационном раунде Евро-2020 сборная U-17 в ноябре 2019 года в Португалии сыграет с Грузией (13-го числа), Албанией (16-го) и Португалией (19-го).

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Чемпионат мира U-20
Источник: dynamo.kiev.ua
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