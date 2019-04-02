Чемпион мира Пидручный – лучший спортсмен марта в Украине

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / EPA-EFE

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом марта.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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Также старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитру назван лучшим тренером марта.

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал золото в гонке преследования, а в спринте занял четвертое место с отставанием от бронзовой медали в 0,3 секунды.

Подручный стал первым украинским победителем чемпионата мира по биатлону. До этого на мировом первенстве биатлонисты из Украины ни разу не поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

Ранее спортсмен получил премию от Тернопольской ОГА, а также был удостоен награды "Гордость Тернопольщины".

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Теги: Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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