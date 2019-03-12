Чемпион мира Пидручный пропустит следующую гонку: названа причина

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал подготовку команды к индивидуальной гонке и рассказал о состоянии лидеров сборной – Дмитрия Пидручного и Артема Примы.

Оба биатлониста, по словам Санитры, не будут бежать в индивидуальной гонке.

Читайте также: Кто такой Дмитрий Пидручный: биография первого в истории Украины чемпиона мира по биатлону

"Сначала скажу о состоянии чемпиона мира. Вчера Дмитрий был еще очень усталым после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11 часов. Но сейчас уже чувствует себя лучше, с завтрашнего дня будет тренироваться и готовиться к одиночному миксту.

Прима, к сожалению, пока еще не готов настолько, чтобы пробежать завтрашний старт. Поэтому мы уже начали целенаправленно готовить его к классической эстафете в субботу. Остальные четыре спортсмена будут стартовать Семенов, Тищенко, Ткаленко и Труш", - цитирует Санитру biathlon.com.ua.

Как известно, Дмитрий Подручный выиграл золото чемпионата мира по биатлону. Украинцу не было равных в гонке-преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде. Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию ​​за 31 минуту и ​​54 секунды.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram