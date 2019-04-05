Чемпион мира Пидручный впервые прокомментировал смену гражданства

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / AP

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, предлагали ли ему сменить гражданство.

Слова Пидручного цитирует издание "Футбол 24".

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Слава Богу, не предлагали, я никогда бы на это не согласился.

"Что чувствовал в Эстерсунде? Гордость за свою страну. Гордость за себя. Больше ничего... Вообще, когда слышу гимн, у меня мурашки по коже бегают, а когда еще и стоишь на высшей ступеньке пьедестала – это вообще что-то невероятное. Хочется переживать эти ощущения как можно чаще", – сказал Подручный.

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал золото в гонке преследования, а в спринте занял четвертое место с отставанием от бронзовой медали в 0,3 секунды.

Пидручный стал первым украинским победителем чемпионата мира по биатлону. До этого на мировом первенстве биатлонисты из Украины ни разу не поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

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Теги: Новости Спорта Спорт Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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