Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный стал офицером Национальной гвардии Украины

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Дмитрий Пидручный – офицер Нацгвардии
Дмитрий Пидручный – офицер Нацгвардии / Фото Николая Анацкого

Командование Национальной гвардии Украины присвоило чемпиону мира по биатлону Дмитрию Подручному офицерское звание. Отныне старшина Дмитрий Пидручный повышен в должности, ему присвоено звание младшего лейтенанта.

Решение было принято учитывая высокие спортивные достижения Дмитрия и трехлетнюю службу по контракту в гвардии в спортивном клубе Национальной гвардии Украины. Речь идет о победе на чемпионате мира по биатлону в гонке преследовании.

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"В детстве я мечтал быть офицером, поэтому после окончания спортивной карьеры я задумаюсь над тренерством в Нацгвардии. Покидать службу я не хочу, чемпионское звание дает стимул быть еще кем-то. Спортсмен-офицер звучит интересно. Правда?", – прокомментировал новое звание Дмитрий Пидручный.


Офицерские погоны Дмитрия Пидручного (фото Николая Анацкого)

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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