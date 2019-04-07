Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный стал офицером Национальной гвардии Украины

Командование Национальной гвардии Украины присвоило чемпиону мира по биатлону Дмитрию Подручному офицерское звание. Отныне старшина Дмитрий Пидручный повышен в должности, ему присвоено звание младшего лейтенанта.

Решение было принято учитывая высокие спортивные достижения Дмитрия и трехлетнюю службу по контракту в гвардии в спортивном клубе Национальной гвардии Украины. Речь идет о победе на чемпионате мира по биатлону в гонке преследовании.

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"В детстве я мечтал быть офицером, поэтому после окончания спортивной карьеры я задумаюсь над тренерством в Нацгвардии. Покидать службу я не хочу, чемпионское звание дает стимул быть еще кем-то. Спортсмен-офицер звучит интересно. Правда?", – прокомментировал новое звание Дмитрий Пидручный.



Офицерские погоны Дмитрия Пидручного (фото Николая Анацкого)