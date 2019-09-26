Чемпион мира в составе сборной Украины забил гол за иностранный клуб: видео

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Даниил Бескоровайный (на переднем фоне) после забитого гола
Даниил Бескоровайный (на переднем фоне) после забитого гола / dac1904.sk

Украинский защитник Даниил Бескоровайный забил первый официальный гол за словацкую команду ДАК 1904.

Даниил Бескоровайный отличился ударом головой в кубковом матче против "Дружстевник Радимов". Это был второй гол в матче. До этого забил Рамирес, а ДАК 1904 в итоге победил 2:0 и вышел в 1/8 финала.

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Видео гола Бескоровайного за ДАК 1904 (с 3:11)

Стоит напомнить, что Даниил Бескоровайный стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Защитник сыграл все семь матчей на Чемпионате мира без замен.

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Теги: Спорт Футбол
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