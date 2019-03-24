Чемпион НБА потерпел самое унизительное поражение за 12 лет на собственной площадке: видео

Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" проиграли "Далласу" на своей площадке 91:126. Это разгромное поражение стало крупнейшим за 12 лет для команды из Окленда.

"Даллас" со старта захватил инициативу. И на первый перерыв команды ушли при разнице в 15 очков – 22:37. Во второй четверти разница почти удвоилось – "Даллас" набрал те же 37 очков, в то время как ГСВ – 24 очка.

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Единственная четверть, которую выиграли баскетболисты "Голденс Стэйт" – четвертая. Но в ней уже мало что решалось. Еще по ходу последней двенадцатиминутки разница в счете достигла 43 очков. Финальная сирена зафиксировала 35 в пользу "Далласа" – 91:126.

Молодой талант "Далласа" Лука Дончич оформил трипл-дабл в этом матче. Словенский разыгрывающий набрал 23 очка (6 из 14 с игры), сделал 11 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

Видеообзор матча Голден Стэйт – Даллас

Это крупнейшее домашнее поражение действующих чемпионов НБА на собственной площадке за последние 12 лет. В последний раз "Уорриорз" уступали на своей арене "Сан-Антонио" со счетом 89:126 в сезоне 2006/07. Но стоит отметить, что в этой игре не сыграли несколько лидеров ГСВ. Стив Керр дал отдохнуть Стефену Керри и Шону Ливингстону.

При этом ГСВ уже гарантировал себе участие в плей-офф, в то время как "Даллас" не попадет туда.