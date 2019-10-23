Чемпион Паралимпийских игр Марике Вервурт сделала эвтаназию

Бельгийская спортсменка Марике Вервурт сделала эвтаназию. Победительнице Паралимпиады-2012 было 40 лет.

Марике Вервурт, которая страдала от прогрессивного заболевания мышц, хотела сделать эвтаназию еще после Паралимпиады-2016 в Рио. Однако тогда так и не решилась. Сделала она это в 2019 году, пишет BBC. При этом что болезнь Вервурт вызывала постоянную боль, судороги, паралич в ее ногах и не давала возможность нормально спать.

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Эвтаназия– это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и который вследствие этого заболевания испытывает невыносимые страдания, по его просьбе.

"Я чувствую себя очень, очень плохо, у меня происходят эпилептические припадки. Я плачу, кричу из-за боли. Мне нужно много обезболивающих препаратов, валий, морфин. Очень многие люди спрашивают меня, как возможно, что ты можешь иметь такие хорошие результаты и еще до сих пор улыбаться, несмотря на такую ​​боль, которая съедает твои мышцы. Для меня спорт и гонки на инвалидной коляске – это своего рода лекарство", – рассказывала Марике Вервурт в интервью BBC в 2016 году.



Марике Вервурт и ее лабрадор Зенн

Марике Вервурт завоевала золото в гонке на инвалидных колясках T52 на 100 м в Лондоне 2012 года, а также серебро в гонке на инвалидных колясках T52 на 200 м. На Паралимпиаде в Рио в 2016 году она завоевала серебро в T51/52 на 400 м и бронзу в T51/52 на 100 м.

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Стоит отметить, что эвтаназия в Бельгии разрешена с 2008 года.