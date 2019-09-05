Чемпион UFC Сехудо дерзко обратился к Ломаченко: Склони колени перед тройным чемпионом

Три чемпионских пояса у украинского боксера Василия Ломаченко не дают покоя бойцам из UFC. Поэтому некоторые решает помериться достижениями с Ломо.

Один из таких – чемпион UFC в сверхлегком и легком дивизионах Сехудо. Он решил сравнить свои достижения и достижения Ломаченко.

"У кого лучше бойцовские резюме? Василий Ломаченко: обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, чемпион мира по боксу в трех весовых категориях. Сехудо: одна золотая медаль Олимпиады, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, член Зала Славы двух видов спорта (борьба и MMA). Ломаченко, ты можешь встать на колени перед Трипл-Си", – написал Сехудо.

Читайте также: Ломаченко после боя против Кэмпбелла получил именные часы и подарил их отцу

Сехудо – олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. Завершил любительскую карьеру в вольной борьбе в 2012 году. В 2013 году начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. 4 августа 2018 выиграл титул чемпиона UFC в легчайшем весе. 8 июня 2019 выиграл вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Стоит добавить, что он не впервые бросает вызов Ломаченко. Последний раз он такое делал летом, спросив у своих фанатов, что он сделает с Ломаченко. Ему ответил сам Василий, выложив видео Энтони Кроллы после нокаута. "Вот что будет", – подписал видео Ломаченко.

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7 — LOMA (@VasylLomachenko) June 23, 2019

11 августа 2019 Сехудо в социальной сети бросил вызов чемпионке UFC Валентине Шевченко, вызвав ее на бой. Таким образом он пообещал стать первым в истории междугендерным чемпионом.