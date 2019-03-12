Чемпион Украины против финалиста Кубка: накануне матча "Черкасских обезьян" против "Одессы"

После небольшой паузы, связанной с финальными матчами Кубка Украины по баскетболу, снова возвращаются игры чемпионата. На этой неделе будут наверстывать упущенное как участники "Финала четырех", так и их соперники.

Все меньше времени остается до завершения регулярной части Суперлиги Пари-Матч. При этом для многих еще остались нерешенные вопросы участия в плей-офф. В частности, "Черкасские Обезьяны", как чемпионы Украины, вряд ли смирятся с перспективой финишировать на последнем месте в турнирной таблице. Чтобы исправить свое положение, у подопечных Максима Михельсона есть отличная возможность. Команду ждет два матча подряд с "Одессой", которая опережает "Черкасских обезьян" всего на один зачетный пункт. Впрочем, и предпоследнее место для действующих чемпионов не предел в регулярном чемпионате. Совсем немного нужно, чтобы догнать и "Политехник".

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Конечно, место команд в турнирной таблице Суперлиги Пари-Матч абсолютно не показатель. Это не раз отмечали даже тренеры. Турнир выдался действительно непредсказуемым. Та же "Одесса", например, остановилась лишь в шаге от победы в Кубке Украины. Одесситы выиграли у "Днепра" первые две четверти финальном матче, но в итоге все же уступили 69:74.

Правда, с "Черкасскими Обезьянами" у одесситов все не так гладко. В обоих предыдущих встречах чемпионата моряки уступили чемпионам и дома, и на выезде. Исправить статистику подопечным Олега Юшкина будет непросто, но, возможно, они захотят отыграться у соперника после поражения "Днепру" в финале Кубка. И это станет для них дополнительной мотивацией.

"Все расстроились, ведь первая половина матча складывалась в нашу пользу. Играли удачно, многое получалось. Теперь хотим наверстать упущенное в чемпионате", – рассказал Олег Юшкин после поражения в финале Кубка Украины.

По его словам, сейчас команда сосредоточена на подготовке к матчу против "Черкасских обезьян". Поэтому о плей-оффе в команде пока не думают.