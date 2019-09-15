Чемпион Украины с разгромного поражения стартовал в Лиге чемпионов

Украинский гандбольный клуб "Мотор" с поражения начал свои выступления в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.

"Мотор" на выезде уступил венгерскому "Веспрему" со счетом 28:40.

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В первом тайме "Мотор" пытался навязать борьбу сопернику, но на перерыв команды шли при преимуществе "Веспрема" в 4 мяча. Во второй половине встречи венгерский клуб не оставил украинцам шансов, увеличив преимущество до 12 мячей.

Лучшими в составе "Мотора" стали Маласинскас (6 очков), Пуховски (6 очков) и Вуйович (4 очка), в то время как у "Веспрема" самыми результативными стали Гаич (6 очков), Тоннесен (6 очков) и Манасков (5 очков).

Кроме "Веспрема", "Мотору" предстоит сыграть еще против шести клубов: "Вардар", "Порту", "Киль"," Виве Кельце", "Монпелье" и "Мешков Брест". Из группы в плей-офф выходят шесть лучших команд.

Во втором туре Лиги чемпионов "Мотор" 22 сентября на выезде сыграет против польского "Виве Кельце". Перед этим поединком клуб из Запорожья 18 сентября встретится с "Донбассом" в рамках чемпионата Украины.