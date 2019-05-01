Чемпион Украины ведет переговоры с потенциальными спонсорами для участия в еврокубках

Южненский "Химик" ведет переговоры с рядом потенциальных спонсоров, в том числе и зарубежными.

Об этом сообщил президент клуба Сергей Назаренко на итоговой пресс-конференции.

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От результатов переговоров будет напрямую зависеть участие клуба в следующем сезоне, а ясность в этот вопрос обещают внести до июля.

Некоторые из спонсоров заинтересованы в том, чтобы клуб участвовал в еврокубках. ФИБА уже спрашивала клуб о возможном выступлении в еврокубках в следующем сезоне.

К слову, в начале года "Химик" объявил о финансовых сложностях. После финальной серии главный тренер Виталий Степановский выразил надежду, что победа в Суперлиге поможет клубу преодолеть эти трудности.

"Химик" выиграл чемпионат после трех подряд побед над "Киев-Баскетом" в решающей серии. Разыгрывающий Деон Эдвин, выступающий за "Химик", был признан MVP всего сезона.

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