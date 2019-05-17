Чемпион WBC пригрозил убить соперника перед боем и может получить наказание

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) может быть наказанным за свои заявления в адрес будущего соперника.

Уайлдер, который в субботу, 18-го мая, будет защищать чемпионский титул в бою против Доминика Бризила, сделал "жесткое" высказывание в адрес соперника.

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Уайледр заявил о желании убить Доминика Бризила (20-1, 18 КО) на выходных во время их поединка.

Слова Уайлдера станут предметом рассмотрения на заседании Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил его президент Маурисио Сулейман.

Я прочитал эти достойные сожаления комментарии, которые полностью противоречат духу нашего вида спорта. Я давно знаю Уайлдера, и он не такой, каким изображает себя, делая подобные заявления,

– написал Сулейман в Twitter.

I have seen Deontay Wilder comments which are regrettable and completely against the spirit of our sport. I have known Wilder for a long time and he is not the person he portrays in such comments. His metaphors are against the WBC code of ethics and will be addressed in a hearing — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 16 мая 2019 г.

По словам Сулеймана, "метафоры" Деонтея идут вразрез с этическим кодексом WBC и будут предметом рассмотрения на заседании.

Уайлдер и Бризил последние поединки провели в 2018 году. 22 декабря Бризил в 9-м раунде нокаутировал пуэрториканца Карлоса Негрона. А тремя неделями ранее Уайлдер и Тайсон Фьюри не смогли выявить сильнейшего. Ожидалось, что в ближайшее время боксеры проведут реванш, но повторный бой перенесли. Фьюри решил провести промежуточный бой.

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