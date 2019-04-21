Чемпион WBO скандальным ударом между ног победил своего соперника: видео

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Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд / spokesman.com

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд защитил свой пояс в бою против британца Амира Хана.

Хан побывал на настиле ринга уже в первом раунде, но сумел подняться с нокдауна и вернулся в бой.

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Однако поединок продолжался недолго. В шестом раунде Кроуфорд пробил своему сопернику ниже пояса и Хан после попытки восстановиться принял решение сняться с поединка.

Таким образом, Кроуфорд победил техническим нокаутом и провел вторую защиту пояса WBO, а Хан потерпел второе поражение в последних четырех боях.

Отметим, что в 2016 году Кроуфорд провел объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и вакантный титул The Ring против Украинца Виктора Постола. Постол проиграл. Он дважды побывал в нокдауне в пятом раунде и уступил единогласным решением судей.

На данный момент Кроуфорд провел 34 поединка на профессиональном ринге и все выиграл. В его активе 25 побед нокаутом.

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Теги: Спорт Бокс
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