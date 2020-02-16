Чемпион WBO жестким ударом нокаутировал соперника в первом раунде
Чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе (до 49 килограммов) мексиканец Элвин Сото получил яркую победу. Сото легко победил земляка Хавьера Рендона.
Бой, который состоялся в Auditorio del Estrado (Мексика), завершился уже в стартовом раунде.
Смотрите также: Бывший соперник Ломаченко чуть не вынес противника с ринга в четвертом раунде – видео
Сото поймал соперника мощным хуком по печени. Рендон не выдержал удара и оказался на канвасе от ужасной боли.
Видео нокаута
Отметим, что бой состоялся в легчайшем весе (до 50,8 килограмма), в то время как Сото является чемпионом WBO в первом легчайшем весе.
Таким образом, на кону поединка Сото – Рендон титул не стоял.
Для Сото это 17-я победа в 18 поединках. 23-летний мексиканец 12 раз отправлял соперников в нокаут.
Выбор редакции
-
Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхристсегодня , 14:45
-
"Аталанта" с Малиновским в ярком матче победила "Рому" Фонсеки: видеосегодня , 10:40
-
Пидручный без медали ЧМ, Миколенко – среди самых дорогих игроков мира: новости спорта 15 февралясегодня , 08:05