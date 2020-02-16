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Чемпион WBO жестким ударом нокаутировал соперника в первом раунде

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Элвин Сото / twitter.com/NoticiaSport_

Чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе (до 49 килограммов) мексиканец Элвин Сото получил яркую победу. Сото легко победил земляка Хавьера Рендона.

Бой, который состоялся в Auditorio del Estrado (Мексика), завершился уже в стартовом раунде.

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Сото поймал соперника мощным хуком по печени. Рендон не выдержал удара и оказался на канвасе от ужасной боли.

Видео нокаута

Отметим, что бой состоялся в легчайшем весе (до 50,8 килограмма), в то время как Сото является чемпионом WBO в первом легчайшем весе.

Таким образом, на кону поединка Сото – Рендон титул не стоял.

Для Сото это 17-я победа в 18 поединках. 23-летний мексиканец 12 раз отправлял соперников в нокаут.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Бокс
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