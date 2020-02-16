Чемпион WBO жестким ударом нокаутировал соперника в первом раунде

Чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе (до 49 килограммов) мексиканец Элвин Сото получил яркую победу. Сото легко победил земляка Хавьера Рендона.

Бой, который состоялся в Auditorio del Estrado (Мексика), завершился уже в стартовом раунде.

Смотрите также: Бывший соперник Ломаченко чуть не вынес противника с ринга в четвертом раунде – видео

Сото поймал соперника мощным хуком по печени. Рендон не выдержал удара и оказался на канвасе от ужасной боли.

Видео нокаута

Brutal body shot KO! In the main event in Mexicali, Baja California, Mexico, Elwin Soto (17-1, 12 KO's) KO-1 Javier Alejandro Rendon (10-5-3) in their flyweight contest



ESPN Knockout pic.twitter.com/cr6ur9agTA — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) February 16, 2020

Отметим, что бой состоялся в легчайшем весе (до 50,8 килограмма), в то время как Сото является чемпионом WBO в первом легчайшем весе.

Таким образом, на кону поединка Сото – Рендон титул не стоял.

Для Сото это 17-я победа в 18 поединках. 23-летний мексиканец 12 раз отправлял соперников в нокаут.