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Чемпионат Беларуси под угрозой – у футболиста "Минска" обнаружили коронавирус

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Коронавирус в ФК "Минск"
Коронавирус в ФК "Минск" / ФК "Минск"

Чемпионат Беларуси по футболу оказался под угрозой. Один из игроков команды "Минск" заболел COVID-19.

Команда идет на двухнедельный карантин. Об этом сообщает "Белорусский футбол".

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Этот футболист не попал в заявку "Минска" на матч с " Городеей "(1:1), который состоялся 8 мая.

Ранее бюро исполкома белорусской Федерации футбола приняло решение о переносе матча 4-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси между "Гомелем" и "Арсеналом" из-за того, что у одного из футболистов дзержинского клуба подозрение на наличие вируса COVID-19.

  • Беларусь проигнорировала все рекомендации ВОЗ отменить массовые мероприятия. На трибунах по-прежнему собираются зрители, и далеко не все из них соблюдают ограничительные меры.
  • По состоянию на 11 мая в Беларуси коронавирус подтвержден у 23 906 человек, умерло – 135.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Футбол Здоровье Новости Беларуси
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