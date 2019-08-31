Чемпионат Англии: результаты матчей 4 тура
В субботу, 31-го августа, стартовал 4-й тур чемпионата Англии. Неожиданно очки потеряли лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Вестергорд, 58 – Джеймс, 10
Удаления: Дансо, 73 (Саутгемптон)
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Вест Хем – Норвич 2:0
Голы: Халлер, 24 Ярмоленко, 56
Кристал Пелас – Астон Вилла 1:0
Гол: Айю, 73
Удаления: Трезеге, 54 (Астон Вилла)
Лестер – Борнмут 3:1
Голы: Варди, 12, 73, Тилеманс, 41 – Вилсон, 15
Манчестер Сити – Брайтон 4:0
Голы: Де Брёйне, 2 Агуэро, 42, 55, Б. Силва, 79
Ньюкасл – Уотфорд 1:1
Голы: Шер, 41 – Хьюз, 2
Челси – Шеффилд Юнайтед 2:2
Голы: Абрахам, 19, 43 – Робинсон, 46, Зума, 89 (авт.)
Бернли – Ливерпуль 0:3
Голы: Вуд, 33 (авт.), Мане, 37, Фирмино, 80
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