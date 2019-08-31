Чемпионат Англии: результаты матчей 4 тура

147 Читати новину українською
Чемпионат Англии 2019 – обзор матчей 4 тура – 1 сентября
Результаты 4-го тура чемпионата Англии / twitter.com/WestHam

В субботу, 31-го августа, стартовал 4-й тур чемпионата Англии. Неожиданно очки потеряли лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Вестергорд, 58 – Джеймс, 10

Удаления: Дансо, 73 (Саутгемптон)

Смотрите также: Ярмоленко забил эффектный гол за "Вест Хэм" в новом сезоне: видео

Вест Хем – Норвич 2:0
Голы: Халлер, 24 Ярмоленко, 56

Кристал Пелас – Астон Вилла 1:0
Гол: Айю, 73

Удаления: Трезеге, 54 (Астон Вилла)

Лестер – Борнмут 3:1
Голы: Варди, 12, 73, Тилеманс, 41 – Вилсон, 15

Манчестер Сити – Брайтон 4:0
Голы: Де Брёйне, 2 Агуэро, 42, 55, Б. Силва, 79

Ньюкасл – Уотфорд 1:1
Голы: Шер, 41 – Хьюз, 2

Челси – Шеффилд Юнайтед 2:2
Голы: Абрахам, 19, 43 – Робинсон, 46, Зума, 89 (авт.)

Бернли – Ливерпуль 0:3
Голы: Вуд, 33 (авт.), Мане, 37, Фирмино, 80

 

blog_ava
Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
сегодня
412
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта АПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3399
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
309
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук