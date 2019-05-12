"Манчестер Сити" с Александром Зинченко защитил звание чемпиона Англии: видео

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Чемпионат Англии 2019 - кто победил в чемпионате Англии по футболу
"Манчестер Сити" чемпион Англии / GETTY IMAGES

В последнем туре чемпионата Англии определился чемпион страны по футболу. Им стал "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко.

 

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" со счетом 4:1 и набрал 98 очков, что на два меньше, чем в прошлом чемпионском сезоне.

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"Ливерпуль" также выиграл свой поединок, однако от "мерсисайдцев" ничего не зависело. "Красные" набрали рекордные для себя 97 очков и довольствовались второй ступенью.

Бронзовые награды достались футболистам "Челси" (72 очка). Четвертое место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, занял "Тоттенхэм" (71 очко).

Лучшими бомбардирами АПЛ стали сразу три африканских футболиста. Мохамед Салах, Садио Мане (оба "Ливерпуль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") забили по 22 гола.

Для "Манчестер Сити" это четвертый титул АПЛ (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/2019). Еще дважды "горожане" выигрывали чемпионат Англии (1936/37, 1967/68).

Для наставника "горожан" каталонца Пепа Гвардиолы это восьмая победа в чемпионатах Испании, Германии и Англии. С "Ман Сити" у него два титула. Всего за карьеру тренера на счету Пепа 26 трофеев. Пять из них – в "Манчестер Сити". Клуба также в этом сезоне еще сыграет в финале Кубка Англии.

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Теги: Спорт Манчестер Сити Футбол ФК Ливерпуль
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